今年のノーベル生理学・医学賞に大阪大学特任教授の坂口志文氏ら３人の受賞が決まりました。受賞の知らせを受けた坂口教授は、１０月６日の会見で、喜びを語りました。（ノーベル生理学・医学賞坂口志文氏）「私たちのやってきた研究が、このような名誉をいただくのは、非常に驚きで、光栄に思っている」坂口教授らは、過剰な免疫反応を抑える「制御性Ｔ細胞」を発見。リウマチや１型糖尿病、がん治療などへの応用が期待