札幌・中央警察署は2025年10月7日、神奈川県横須賀市の会社役員の男（41）を不同意わいせつの疑いで現行犯逮捕しました。男は7日午前1時半ごろ、札幌市中央区・すすきの地区にあるナイトクラブで、20代の女性の背後から、上半身を触った疑いが持たれています。被害にあった女性がすすきの交番に「痴漢にあった。犯人もいる」と通報し、事件が発覚しました。警察によりますと、男と女性は客同士で面識はなかったということです。男