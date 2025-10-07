Jリーグは7日、J3高知に「罰金100万円とけん責」の懲罰を科すことを発表した。秋田豊前監督が選手、スタッフに対して行ったハラスメント行為に関し、裁定委員会への諮問及び答申を経て、クラブの管理監督義務違反を認め、Jリーグの社会的信用を毀損（きそん）したものとした。秋田前監督は選手、スタッフからパワーハラスメントの申し立てを受けて6月末から休養し、先月23日に辞任していた。懲罰量定に際し、Jリーグは以下の