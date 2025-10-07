奈良地裁学校法人東大寺学園（奈良市）の元事務局長の男性（61）が、中学・高校の教職員組合役員の教諭らからパワーハラスメントを受け、うつ病を発症し休職を余儀なくされたとして、法人や教諭らに約500万円の慰謝料などを求めた訴訟の第1回口頭弁論が7日、奈良地裁（和田健裁判長）で開かれた。法人や教諭側は請求棄却を求め、争う姿勢を示した。訴状などによると、男性は2001年に事務局長に就任し、財政再建を巡り組合側と