俳優の綾瀬はるか、浜辺美波、鈴木亮平、3人組ロックバンドのMrs. GREEN APPLE（大森元貴、藤澤涼架、若井滉斗）が7日、都内で行われたキリンビールの『未来に向けた、次世代定番ビール「キリングッドエール発表会」』に参加した。【全身ショット】綺麗…爽やかな白ワンピースで登場した浜辺美波6人が出演する新テレビCMは7日から全国で放映される。浜辺は、お酒のCMに初出演。「どうやったらいんだろうと、すごくわからなかっ