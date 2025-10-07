アメリカのトランプ大統領は第三の都市シカゴなどへの州兵の派遣計画をめぐり、裁判所による差し止めなどが続く場合には「反乱法」を発動して派遣することも選択肢になると強調しました。アメリカ・トランプ大統領「必要ならば『反乱法』を発動するだろう。現時点では必要ないが、『反乱法』の存在理由はある。発動せざるを得なければそうする」トランプ大統領は6日、治安対策を目的とした中西部イリノイ州のシカゴや西部オレゴン