アメリカのトランプ大統領は、輸入する中型と大型のトラックに対して25%の追加関税を課すと表明しました。6日、SNSに投稿したもので、11月1日から発動するとしています。トランプ氏は先月、大型トラックを対象に10月1日から25%の追加関税を課すと表明していました。その発動を1か月遅らせたうえで新たに中型トラックにも対象を拡大したかたちです。商務省は、4月の時点ではおよそ4.5トンから11.8トンのトラックを「中型」、それを