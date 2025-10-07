国や熊本県などは、8月の大雨で被害を受けた河川や道路などについて、国が負担する復旧費用を決めるための実地調査を10月6日に始めました。 【写真を見る】8月の大雨による2506か所の被害河川・道路の復旧工事に向け「災害査定」始まる熊本 この調査は「災害査定」と呼ばれるものです。 県は今回の大雨で2506か所の被害を国に申請していて、被害総額は約666億円に上る見通しです。 10月6日に災害査定をしたのは御船町の