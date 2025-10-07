イオンリテール西日本カンパニー(大阪市福島区、川本昌彦支社長)は9月26日、冷凍食品専門店「イオンスタイル京都桂川@FROZEN」(京都市南区)を開業した。@フローズンは全国17店目、関西3店目、京都府内初出店となる。商品数は約1500SKUを揃える。また、同店にはフランスの冷食専門店「ピカール」の商品をセレクトした小型売り場「プティ ピカール」を併設している。関西圏のピカール取扱店はイオンスタイル茨木内の「プティピカール