10月3日放送のラジオ『沈黙の金曜日』（FM FUJI）は、番組史に残る特別な回となった。これまで番組を支えてきた歴代のメール職人たちが、それぞれの人生の歩みを報告し合う同窓会のような展開となったのだ。きっかけは前週の放送だった。「かつての職人は今どうしているのか」という話題になり、パーソナリティーのアルコ&ピース・酒井健太が「リスナー同窓会をメールでやってみる？」と提案。古参の職人が今は参加していない