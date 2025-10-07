佐藤菜乃花気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の7日の天気をお伝えします。「中秋の名月」 6日夜は一年でもっとも美しいとされている月が見られました。福岡の夜を明るく照らす「中秋の名月」です。「十五夜」とも呼ばれていて、まん丸な月にちなんで丸いお団子を食べる風習がありますが、中秋の名月が満月であるとは限りません。1日から2日ずれることがよくあり、ことしは翌日にあたる7日夜が満月です。 次に「中秋の名月」