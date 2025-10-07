藤井聡太七冠に同学年のライバル、伊藤匠叡王が挑む王座戦五番勝負の第4局が7日始まりました。伊藤叡王が勝てばタイトル奪取となります。【映像】対局の様子王座戦五番勝負の第4局は、神奈川県秦野市の陣屋で藤井七冠の先手で始まりました。3連覇を目指す藤井七冠は、シンガポールで行われた第1局に勝利し、好スタートを切りましたが、第2局と第3局を伊藤叡王が連勝し、タイトル奪取に王手をかけています。2人は6日の検分