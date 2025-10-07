ロシア大統領府は６日、プーチン露大統領がイスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相と電話会談し、米国のトランプ政権が提案したパレスチナ自治区ガザの和平計画を中心に中東情勢を協議したと発表した。プーチン氏は２日、人質解放やガザの暫定統治を監督する国際機関の創設などを柱とする米国主導の和平計画について「全体として支持する用意がある」と述べており、こうした見解を伝えたとみられる。電話会談では、イランの