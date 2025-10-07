SKE48の元メンバーで現在は女優として活躍する北野瑠華さんのデジタル限定写真集『こっち向いてよ』（ワニブックス）が7日リリースされた。 今夏に放送されたドラマ『グラぱらっ！』（ABCテレビ）で地上波連ドラ初主演を務めるなど、女優として活躍の場を広げている北野瑠華さんが最新デジタル写真集を発売。 今作は沖縄を舞台に撮影。美しい海と広がる青空に、開放的になった彼女の笑顔や大胆な脱ぎっぷりを心ゆくまでログインし