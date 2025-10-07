◇練習試合巨人6ー2SUBARU（6日、東京ドーム）10月11日から始まるCSファーストステージを前に巨人の阿部慎之助監督は、中継ぎ陣の登録について「基本は8人で行きたい」などと語りました。「基本は8人で行きたい。その中で、中ロングできる西舘を置こうかなと思ってるんだけどね、今のところは。（シーズン終盤に）先発ピッチャーが崩れちゃう、というケースが多かったから、9人にしてたんだけど、短期決戦は（先発への）勝ち負け