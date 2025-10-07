ロッテは7日、本日12時00分からマリーンズオンラインストア限定で植田将太捕手のプロ初ヒットを記念したグッズの受注販売を開始すると発表した。植田選手は9月30日の楽天戦（ZOZOマリンスタジアム）に8番キャッチャーで先発出場し、3回裏の攻撃で東北楽天先発の岸孝之投手からセンター前へのプロ初ヒットを記録した。今回、直筆サイン入りフォトファイルや記念ボール、Tシャツなど計24商品がラインナップされている。販売は