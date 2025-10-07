ヤクルトは7日、オスナの帰国を発表した。オスナは球団を通じて「ファンの皆さま、1年間熱い応援をありがとうございました。苦しいシーズンでしたが、皆さまの応援が大きな力になりました。オフの時間を有効に使い、また来シーズン皆さまに会えることを楽しみにしています！」とコメント。オスナは来日5年目の今季、141試合に出場して、打率.256、14本塁打、67打点の成績を残した。