シカゴ・カブスの鈴木誠也外野手（31）が現地時間6日、ブリュワーズとの地区シリーズ第2戦に「4番・右翼手」で先発出場。第1打席でポストシーズン2号本塁打を放った。シリーズ0勝1敗で迎えた第2戦。初回、一死一、二塁の好機で第1打席を迎えた鈴木は、カウント1-1から先発左腕アシュビーの高めフォーシームを豪快にフルスイング。打った瞬間に本塁打を確信すると、外野手は一歩も動かず。打球速度111.7マイル（約179.8キロ）、