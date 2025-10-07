2026年2月6日に公開される浜辺美波とSnow Manの目黒蓮のW主演映画『ほどなく、お別れです』の追加キャストとして、古川琴音と北村匠海の出演が発表された。 参考：古川琴音「自分自身、やりきったなという思い」恋愛映画初ヒロインを横田真悠と語り合う 本作は、『神様のカルテ』を輩出した「小学館文庫小説賞」の大賞受賞作で、累計発行部数40万部を突破している長月天音の『ほどなく、お別れです』シリーズを映画