ソフトバンクは7日、京大医学部初のプロ野球選手で、育成3年目の水口創太投手（26）に対し、来季の契約を結ばないことを伝えた。この日、福岡市のみずほペイペイドームで通告を受けた水口は「たくさんの方に応援やサポートをしてもらい、感謝の気持ちが大きい」と語った。滋賀の進学校、膳所高から1浪して進んだ京大医学部人間健康科学科を経て、育成ドラフト7位で2023年に入団した。昨年1月に右膝の手術を経験。今季は「け