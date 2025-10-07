■台風22号(ハーロン) 【画像】台風進路・全国の天気はどうなる？ 2025年10月7日9時45分発表気象庁 7日9時の実況種別    台風大きさ    -強さ    強い存在地域    日本の南中心位置    北緯26度55分 (26.9度)東経138度40分 (138.7度)進行方向、速さ    西北西 15 km/h (7 kt)中心気圧    975 hPa中心付近の