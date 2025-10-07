【ワシントン＝阿部真司】米国のトランプ大統領は６日、高市早苗氏の自民党総裁就任を受け、自身のＳＮＳに「知恵と強さを持った非常に尊敬されている人物だ」と投稿し、「日本国民にとって素晴らしいニュースだ」と祝意を示した。ベッセント財務長官は同日、Ｘ（旧ツイッター）に「経済・安全保障での相互利益に向け共に取り組むことを楽しみにしている」と投稿し、日本との連携強化に意欲を示した。ホワイトハウスのキャロラ