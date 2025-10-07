米大リーグは６日（日本時間７日）、ポストシーズンでナ・リーグ地区シリーズ（５回戦制）の第２戦が行われ、ドジャース（西地区１位）はフィリーズ（東地区１位）と敵地のペンシルベニア州フィラデルフィアで対戦。ドジャースが４−３で逃げ切り２連勝で、リーグ優勝決定シリーズ進出に王手をかけた。第３戦に先発するドジャースの山本が６日の第２戦の試合前に記者会見に臨んだ。１日に行われたワイルドカードシリーズ第２戦