「ナ・リーグ・地区シリーズ、フィリーズ３−４ドジャース」（６日、フィラデルフィア）５回戦制（３戦先勝）の第２戦が行われ、ドジャースが１点差で逃げ切って２連勝。リーグ優勝決定シリーズ進出へ王手をかけた。３点リードの九回は３番手で登板したトライネンが背信投球。先頭から３連続長短打で２点を奪われ、なおも無死二塁で左腕ベシアが登板し、２死一、三塁までこぎつけた。ここで佐々木朗希投手が登板。一打同点の