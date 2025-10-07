フィリーズ戦の7回、右前に適時打を放つドジャース・大谷＝フィラデルフィア（共同）【フィラデルフィア共同】米大リーグのプレーオフは6日、各地でナ・リーグの地区シリーズ（5回戦制）第2戦が行われ、ドジャースの大谷はフィラデルフィアでのフィリーズ戦に「1番・指名打者」で出場し、七回に適時打を放って5打数1安打1打点だった。佐々木は4―3の九回2死一、三塁で登板し、打者一人を抑えて2試合連続のセーブを挙げた。チー