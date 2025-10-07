Ｊ１のＣ大阪が６日、ウメトク株式会社とオフィシャルスポンサー契約締結を結んだことを発表した。ウメトク株式会社は、１９４７年に創業の特殊鋼、電子材料、新素材などを取り扱う専門商社。本社は大阪に構え、支店や営業所、工場は海外にも展開している。クラブを通じて、「この度はご縁をいただきセレッソ大阪のオフィシャルパートナーとして契約させていただくこととなり、大変光栄に思います。大阪に本社を構える企業とし