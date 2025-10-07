サッカーのオランダ代表ＦＷメンフィス・デパイ（コリンチャンス）が、ブラジルでパスポート盗難にあったため、２０２６年北中米Ｗ杯欧州予選に向けた代表の招集開始に間に合わなかった。オランダは９日にマルタ、１２日にフィンランドと対戦する。英国メディア「ＢＢＣ」によると、デパイは５日夜にオランダへ移動する予定だったが、渡航できなかった。パスポートが盗まれたという。オランダサッカー協会（ＫＮＶＢ）は、デ