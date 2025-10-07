ソフトバンクは7日、星野恒太朗投手（23）へ来季の契約を結ばないことを通達した。父はNPB通算50勝で投手コーディネーターの順治氏。同じユニホームに袖を通した父子鷹の夢はわずか2年で終わった。前日6日に戦力外通告を受けることを父の口から聞いたといい「お疲れさん。お前の姿がよく見れてうれしかったし、自分の息子をすごく誇りに思うと、言ってもらいました」と星野。コーチと選手という関係だったが「父としてというか