アメリカのトランプ大統領はウクライナが求めている射程の長い巡航ミサイル「トマホーク」の供与について、「ほぼ決めた」と話し、検討を進めていることを明らかにしました。アメリカトランプ大統領「（トマホークについて）ほぼ決めたと言える。彼ら（ウクライナ）がどう使うか。どこに配備するのか。その点を確認する必要がある」トランプ大統領は6日、ウクライナへの巡航ミサイル「トマホーク」の供与について、このように話