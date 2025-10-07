■MLB地区シリーズブルワーズーカブス（日本時間7日、アメリカンファミリー・フィールド）ナ・リーグ地区シリーズの第1戦が行われて、カブス・鈴木誠也（31）が敵地でのブルワーズ戦に“4番・ライト”で先発出場。1回の第1打席、プレーオフ4試合ぶりとなる2号を放った。プレーオフで2本以上ホームランを放ったのは日本人選手4人目。先発の今永昇太（32）を援護する一撃となった。ブルワーズに対し「現にリーグでもすごい強いチ