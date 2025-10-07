フジテレビの佐々木恭子アナウンサーが７日、セクハラが認定された沖縄県南城市の古謝景春市長が議会解散をした問題について「根本的にセクハラに対して認識が甘かったんじゃないかと思う」との考えを述べた。この日は南城市の古謝市長の不信任案が４回目でようやく可決され、議会を解散した問題を取り上げた。古謝市長は、職員にキスをするなど、８件のセクハラが認定されたものの、過去３回の不信任案はいずれも否決。セクハ