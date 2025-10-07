けさ、東京・調布市の中央道の上りでトラックなど6台が絡む事故がありました。1人が意識不明の重体で、ほかに6人がけがをしていると情報があり、警視庁などが確認を急いでいます。午前8時すぎ、中央道上りの調布インターチェンジ付近で、近くにいた人から「トラックと車両4台の事故です」と110番通報がありました。警視庁などによりますと、渋滞で停車していたトラックに別のトラックが追突し、その弾みで、前にいた乗用車3台が次