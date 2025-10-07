■MLBナ・リーグ地区シリーズ第2戦フィリーズ3−4ドジャース（日本時間7日、シチズンズ・バンク・パーク）ドジャースの大谷翔平（31）が地区シリーズ第2戦で“1番・DH”で出場し、5打数1安打1打点。7回、3対0とリードした場面で追加点となる2試合ぶりとなるライト前タイムリーを放った。佐々木朗希（23）が9回2死一、三塁の場面で登板、2球で打者を打ち取り、2試合連続でセーブをあげた。チームも連勝、リーグ優勝決定シリーズ