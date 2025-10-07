◆■少林寺で心身を鍛錬…日本文化を楽しむ姿も ビクター・ウェンバンヤマ（サンアントニオ・スパーズ）の夏休みは、誰よりもハードで多忙だったかもしれない。 スパーズの未来を託された7フッターのビッグマンは今年2月下旬、右肩の深部静脈血栓症と診断され、昨シーズン後半戦の全休を余儀なくされた。裸足でのトレーニングなど独自の方法で体をケアしてきた“エイリアン”