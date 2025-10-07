萩原工業が反落している。６日の取引終了後、２５年１０月期の連結業績予想について、売上高を３４０億円から３１１億円（前期比６．１％減）へ、営業利益を２４億円から１４億２０００万円（同３２．３％減）へ、純利益を２２億３０００万円から１６億８０００万円（同１０．７％増）へ下方修正したことが嫌気されている。 材料費の高騰や人手不足、猛暑などの影響で建設工事の遅延などが生じていることに加えて、米国の関