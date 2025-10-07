中外製薬は堅調推移。スウェーデンのカロリンスカ研究所は日本時間６日夜、２０２５年のノーベル生理学・医学賞を、過剰な免疫反応を抑制する「制御性T細胞」を発見した大阪大学特任教授の坂口志文氏ら３人に授与すると発表した。中外薬は２０１６年に坂口特任教授が所属する阪大免疫学フロンティア研究センターと１０年間の包括連携契約を締結し、今年３月には共同研究の成果が英学術誌のネイチャー電