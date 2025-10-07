ワッツが３日続落。同社は６日の取引終了後、９月度の月次売上高について発表。１００円ショップ直営店の既存店売上高は前年同月比０．７％減となった。２カ月連続で前年を下回っており、株価の重荷となったようだ。一方、１００円ショップ直営店の全店ベースでは０．３％増と２カ月ぶり増収となった。 出所：MINKABU PRESS