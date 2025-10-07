「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の７日午前１０時現在で、白鳩が「買い予想数上昇」で３位となっている。 ７日の東京市場で、白鳩は前日終値近辺で小動き。ただ、日足チャートでは足もとで５日移動平均線と２５日移動平均線とのゴールデンクロスが実現していることや、１０日に２５年１１月期第２四半期累計（３～８月）単独決算の発表を予定していることが買い予想数上昇に