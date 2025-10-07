長野県御代田町は今、移住者が増えている町。軽井沢から車で20分程度のこの町にあるコモンスペース「みよたの広場」が注目されています。かつて町役場があった土地が長年空き地になっていましたが、移住者が主導して借り上げ、地域みんなのための広場にしています。遊ぶだけでなく、仕事や学びもあるという広場、いったいどんな場所なのでしょうか。運営の皆さんに聞きました。大人も子どもも楽しめる「みよたの広場」長野県御代田