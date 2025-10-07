【アーカイブ公開中】長崎くんち2025 奉納踊の様子 賑町は「大漁万祝恵美須船」を奉納。 1歳～52歳までの総勢84人が出演し、3隻の船で豪快な海での漁を表現しました。 “網方” の子どもたちが仕掛けた網に魚を追い込んだあと、親船である恵美須船と、それを追う2隻の子舟による豪快な曳き回しで大漁を祝います。 海での漁を表現する船は、長崎くんち唯一です。 恵美須様の大役を担ったのは