浜辺美波と目黒蓮がW主演を務める映画『ほどなく、お別れです』（2026年2月6日公開）より、古川琴音と北村匠海の出演が発表された。 ■北村匠海、本作で初共演となる目黒蓮は「声が魅力的」 誰にでもやってくる、永遠のお別れ。決して避けては通れない"悲しみ"を明日を生きる"希望"に変えるため、"最高のお見送り"を目指す清水美空（浜辺美波）と漆原礼二（目黒蓮）のふたりが、