フィリーズとの地区シリーズ第2戦米大リーグ・ドジャースの佐々木朗希投手は6日（日本時間7日）、敵地で行われたフィリーズでの地区シリーズ第2戦に登板した。1点差に迫られた9回2死、ピンチの場面でマウンドへ。首位打者トレイ・ターナーと対戦した。二ゴロに打ち取り、2戦連続でセーブを挙げた。4-3で勝ったドジャースは2連勝。地区シリーズ突破に王手をかけた。4-1とリードで迎えた9回、ドジャースはマウンドにトライネンを