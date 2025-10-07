中央道上りの調布インターチェンジ付近で、トラックなど6台が絡む事故がありました。7人がけがをしていて、そのうち1人が意識不明の重体です。【映像】現場の様子午前8時すぎ、中央道上りの調布インターチェンジ付近で「トラックと車両3台の横転事故」と110番通報がありました。警視庁などによりますと、トラック2台と乗用車4台のあわせて6台が絡む事故だということです。7人がけがをしていて、そのうち4人が病院に搬送され