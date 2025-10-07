ミュージカル『SPY×FAMILY』の続編『SPY×FAMILY 2』が、2026年9月に上演されることが決定。速報ビジュアルが解禁された。【写真】アニメも楽しみ！『SPY×FAMILY』Season3場面カット原作は、遠藤達哉が2019年3月より「少年ジャンプ＋」（集英社）で連載中のスパイアクション＆ホームコメディ『SPY×FAMILY』。現在、シリーズ累計発行部数は3800万部を突破。2022年にはテレビアニメ化（10月現在、Season 3放送中）、2023年