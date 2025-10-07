Ｊ１のＧ大阪が７日、ＭＦウェルトンの左膝内側半月板損傷、ＭＦファンアラーノの左膝蓋腱炎受傷を併せて発表した。ウェルトンは９月２７日の新潟戦（４〇２、パナスタ）に後半３８分まで出場し、ゴールも記録した。リーグ戦中盤から出場機会も増えていたが、離脱を余儀なくされることとなった。２日にすでに手術済みとも発表されている。ファンアラーノも新潟戦では途中出場を果たしたが、５日の鹿島戦（０△０、メルスタ）