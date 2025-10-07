ドナルド・トランプ米大統領の妻メラニア夫人が映画『トップガン』のヒロインを思わせるスタイルで登場し、話題を集めた。5日（現地時間）、米国の芸能メディア「ページシックス」によると、メラニア夫人はバージニア州ノーフォークにある米海軍基地を訪れ、ミリタリールックを完璧に着こなして注目を集めた。今回の訪問は、米海軍創設250周年を記念する行事の一環として行われた。今年55歳のメラニア夫人はこの日の行事で、ブラウ