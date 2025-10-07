トランプ米大統領が高市早苗自民党新総裁が選出されてから2日後、ソーシャルメディア（SNS）で祝福の言葉を伝えた。トランプ大統領は6日（現地時間）、SNSトゥルース・ソーシャルに「日本が史上初めて女性首相を選出した。知恵と力強さを兼ね備えた非常に尊敬される人物だ」とし「偉大な日本国民にとって素晴らしいニュースだ。皆さんおめでとう」とコメントした。高市新総裁は4日に開かれた自民党総裁選挙で第29代総裁に選出され