ちょっとリッチなホテルスイーツって、憧れちゃいますよね。そんな人におすすめしたい、『ザ・キャピトルホテル 東急』のシェフパティシエが監修したスイーツ3種がコンビニ＆スーパーにお目見え。関東甲信地区のローソンと東急ストアにて10月7日（火）から順次販売がスタートします。ホテルパティシエが作る特別なスイーツ『ザ・キャピトルホテル 東急』のシェフパティシエ・安里哲也さんが監修するスペシャルなスイーツはローソン