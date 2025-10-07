ユネスコ事務局長就任が決まり、記者会見するハリド・アナニ氏＝6日、パリのユネスコ本部（AP＝共同）【パリ共同】国連教育科学文化機関（ユネスコ、本部パリ）の執行委員会（58カ国）は6日、オードレ・アズレ事務局長の任期満了に伴い後任を選ぶ決選投票を行い、エジプトのハリド・アナニ元観光・考古相を選出した。11月のユネスコ総会で信任投票を経て就任予定。米国の脱退という危機の打開へ手腕が問われる。投票はアナニ氏