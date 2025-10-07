米大リーグのポストシーズンは６日（日本時間７日）、ナ・リーグの地区シリーズ（５回戦制）第２戦が行われ、ドジャース（西地区１位）がフィリーズ（東地区１位）と敵地フィラデルフィアで対戦。フィリーズ・ルサルドとの快調な投手戦を行ったドジャース先発のスネルが６回を９９球、１安打、９三振の好投で、勝ち投手となり、ワイルドカードシリーズ初戦に続いてポストシーズン２勝目を挙げた。球数が１００球に近づいた六回